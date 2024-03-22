Житель Петропавловска-Камчатского удерживал в квартире заложницу. По данным Baza, он недавно вернулся с войны в Украине

Житель Петропавловска-Камчатского удерживал в квартире заложницу, угрожая расправой, сообщил утром 22 марта Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края. В переговоры он вступить отказался, говорилось в сообщении, и полиция начала готовить штурм.

Через два часа после сообщения о захвате заложницы в телеграм-канале краевого Единого ситуационно-мониторингового центра появилось сообщение: «Злоумышленник задержан, пострадавших нет». Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись.

Baza со ссылкой на источники написала, что заложницу захватил 32-летний Никита Ш., который в начале марта вернулся из зоны боев в Украине после ранения. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщало издание. Вероятно, речь идет об одном из завербованных в российских колониях для участия в войне в Украине.

Baza также опубликовала видео, из которого следует, что квартиру, где удерживали заложницу, полицейские взяли штурмом, проникнув в нее через балкон.

Подробности произошедшего, в том числе мотивы удерживавшего заложницу, пока неизвестны.

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