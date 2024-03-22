В Москве отменили все массовые мероприятия. В аэропортах усилены меры безопасности

В Москве в ближайшие выходные отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. О соответствующем решении объявил мэр города Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Росавиация», в свою очередь, сообщила, что в аэропортах города — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском усилили меры безопасности. Ведомство призвало пассажиров заранее прибывать в аэропорты.

В РЖД сообщили об усилении мер безопасности на московских вокзалах.

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