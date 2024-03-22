В «Крокус Сити Холле», где произошел теракт, начался пожар. Десятки человек могут быть заблокированы в здании

В концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы, где произошла стрельба, начался пожар, сообщает РИА Новости. Корреспондент агентства заявил, что пожар в здании начался после того, как нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в «Крокус Сити Холле» начала разрушаться крыша.

Связанный с силовиками телеграм-канал «112» опубликовал видео одного из посетителей концертного зала. Он заявил, что зал подожгли.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле», где проходил концерт группы «Пикник», произошла стрельба. Как сообщили СМИ, как минимум трое человек в камуфляже открыли огонь по посетителям концертного зала.

В соцсетях появились видео из концертного зала, на которых видны тела пострадавших и погибших. По данным «112», более 10 человек погибли, около 50 человек пострадали. Точное число жертв пока неизвестно. Артисты группы «Пикник» не пострадали: они находились в гримерке во время стрельбы, а затем эвакуировались.

На место едут сотрудники СОБР и ОМОН, сообщает ТАСС. В здании могут находиться заложники. Телеграм-канал Baza утверждает, что более 100 человек заблокированы в здании «Крокус Сити Холл» из-за пожара. «112» сообщает, что в концертном зале могут быть «несколько сот человек». На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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