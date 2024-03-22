В концертном зале «Крокус Сити Холл» на концерте группы «Пикник» произошла стрельба

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Baza и Mash со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Это произошло до или в начале выступления группы «Пикник».

По данным «Осторожно, новости», есть погибшие. Baza утверждает, что много раненых.

На записях, которые публикуют телеграм-каналы, люди бегут из здания. Также появляются видео, где показаны убитые люди.

На место едут скорая и полиция.