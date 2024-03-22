Baza: при стрельбе в «Крокус Сити Холле» погибли 12 человек, десятки раненых

Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, пострадали 35 человек.

По данным «112», погибли не менее 10 человек.

Здание «Крокус Сити Холл» горит, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее стало известно, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба перед концертом группы «Пикник». Как минимум трое человек в камуфляже открыли огонь, сообщает РИА Новости