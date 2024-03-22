У «Крокус Сити Холла» начались задержания

Представители силовых структур начали задерживать людей, собравшихся у «Крокус Сити Холла».

Как сообщает корреспондент «Осторожно, новости», задержаны как минимум два человека. Задержания проходили агрессивно и жестко.

«Мужчина пытался пройти и стал ругаться с ОМОНом. ОМОН же стал оттеснять людей и произошло что-то вроде стычки. Они его повалили на землю и вчетвером стали бить прикладом автомата», — описывает одно из задержаний корреспондент «Можем объяснить».

Также со ссылкой на очевидцев журналист сообщает, что один из задержанных — пострадавший.

Shot со ссылкой на источник также пишет о задержании пятерых сотрудников «Крокуса». Телеграм-канал «Новости Москвы» сообщает, что среди задержанных есть журналист.

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