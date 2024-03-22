Спецподразделения Росгвардии прибыли к «Крокус Сити Холлу»

Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к «Крокус Сити Холлу», сообщает корреспондент ТАСС. Телеграм-канал Baza также отмечал, что пожарные ждали прибытия спецназа и не тушили пожар, возникший в здании.

В Красногорск к «Кроскус Сити Холлу» направлено более 50 бригад скорой помощи. Пожарные эвакуировали из здания порядка 100 человек. На крыше «Крокус сити холла» находятся люди, ожидающие помощи. Еще 100 человек, как сообщается, вывели из подвала.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Судя по видео очевидцев с места событий, в результате теракта есть погибшие и пострадавшие.

После стрельбы здание загорелось. Сообщалось, что там начала рушиться крыша. В концертном здании, по разным оценкам, могут оставаться несколько десятков или сотен человек.

В начале марта посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие дни. Позднее к сообщениям об опасности присоединились власти Латвии, Канады, Южной Кореи, Швеции, Германии и Чехии.