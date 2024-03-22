Росгвардия: ведется поиск преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Телеграм-канал Baza писал, что они могли скрыться

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле», ведется поиск преступников и эвакуация граждан. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Других подробностей Росгвардия не приводит.

Вскоре после первых сообщений о теракте телеграм-канал Baza писал, что сотрудник спецслужб проверяют информацию о том, что четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.

Позже канал сообщил, что спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться преступники.

«В машине могут находиться несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах. В настоящий момент по Подмосковью выставлено большое количество постов», — писал канал.

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