Росгвардия: ведется поиск преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Телеграм-канал Baza писал, что они могли скрыться
Источник: Росгвардия
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле», ведется поиск преступников и эвакуация граждан. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Других подробностей Росгвардия не приводит.
Вскоре после первых сообщений о теракте телеграм-канал Baza писал, что сотрудник спецслужб проверяют информацию о том, что четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.
Позже канал сообщил, что спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться преступники.
«В машине могут находиться несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах. В настоящий момент по Подмосковью выставлено большое количество постов», — писал канал.