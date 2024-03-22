Пожарные эвакуировали из подвала в «Крокусе» около ста человек. У горящего здания частично обрушилась крыша

Из подвала горящего «Крокус сити холла» спасатели эвакуировали около ста человек. Об этом сообщает МЧС, передает РБК.

У горящего здания частично обрушилась крыша, передает корреспондет «Осторожно, новости». Также он сообщил, что в здании произошел второй взрыв.

На крыше «Крокус сити холла» остаются люди. «Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — говорится в сообщении МЧС.

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