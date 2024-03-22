Bloomberg: все индийские нефтепереработчики прекратили принимать российские танкеры компании «Совкомфлот», попавшей под санкции

Индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратили принимать танкеры судоходной компании «Совкомфлот», перевозящие российскую нефть, из-за угрозы санкций со стороны США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Танкеры «Совкомфлота» отказываются принимать как частные, так и государственные нефтепереработчики, включая крупнейшую Индийскую нефтяную корпорацию.

Источники Bloomberg рассказали, что НПЗ «тщательно проверяют» право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что оно не связано с компанией, попавшей под санкции. Два танкера, как пишет издание, провели у берега несколько недель в ожидании указаний о разгрузке.

По словам собеседников издания, проблемы «Совкомфлота» означают, что у России стало меньше танкеров для доставки нефти, а это, в свою очередь, привело к сокращению скидок для покупателей, чтобы компенсировать более высокие затраты на фрахт.

Bloomberg отмечает, что после начала полномасштабной войны Индия была крупным покупателем российской нефти, но ужесточение санкций США привело к тому, что переработчики стали искать более дорогую нефть из других регионов.

США ввели ограничения против «Совкомфлота» еще в феврале 2022 года (они заключались в запрете на привлечение долгового и акционерного финансирования), а в феврале 2024-го перенесли компанию в лист , что означает блокировку всех активов и запрет на работу с ней. Санкции были введены и против 14 танкеров «Совкомфлота». В свои санкционные списки «Совкомфлот» еще раньше включили также Великобритания и Евросоюз.

После введения ограничений танкеры «Совкомфлота», как выяснили журналисты «Медузы» и проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), продолжили доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций.

Bloomberg рассказывал, что при обходе санкций Россия начала использовать «теневой флот», состоящий из старых танкеров, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения. В итоге к концу 2023 года обход введенного за год до этого нефтяного потолка, как подсчитали журналисты, обошелся России в 11 миллиардов долларов — меньше, чем она заработала на продаже нефти за один только октябрь 2023-го. При этом в Индию Россия продавала нефть по 80 долларов за баррель — то есть значительно выше установленный потолком цены в 60 долларов.

как «совкомфлот» обходил санкции

Даже после введения эмбарго на российскую нефть европейские танкеры возят ее в ЕС — а «Совкомфлот» обходит санкции через Дубай Расследование Investigate Europe, Reporters United и «Медузы»

как «совкомфлот» обходил санкции

Даже после введения эмбарго на российскую нефть европейские танкеры возят ее в ЕС — а «Совкомфлот» обходит санкции через Дубай Расследование Investigate Europe, Reporters United и «Медузы»