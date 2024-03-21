Россия передала свой павильон на Венецианской биеннале художникам из Боливии. Москва из-за войны уже второй раз пропускает участие в биеннале

Российский павильон в садах Джардини на 60-й Венецианской архитектурной биеннале займут художники из Боливии и других стран Латинской Америки. Об этом пишет итальянский Il Giornale dellʼarte.

Куратором павильона, который временно переименуют в Южноамериканский, станет министр культуры, деколонизации и депатриархализации Боливии Эсперанса Гевара, а комиссаром — заместитель министра Хуан Карлос Кордеро Нина. Выставочный проект получил название «Qhip Nayra Uñtasis Sarnaqapxañani» («Глядя в будущее прошлое, мы движемся вперед»). Его основная идея — послание о братстве, радости, общности намерений и равенстве.

Биеннале 2024 года пройдет с 20 апреля по 24 ноября.

Как отмечает The Art Newspaper, Боливия не имеет собственного национального павильона в Венеции. При этом у страны достаточно теплые отношения с Россией. Президент Боливии Луис Арсе намеревался посетить Москву в 2024 году.

Россия второй раз подряд пропускает участие в Венецианской биеннале. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году команда павильона объявила, что не сможет работать на биеннале, — в проекте отказался участвовать его литовский куратор Раймундас Малашаускас и российские художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева. Руководство биеннале поддержало этот «мужественный и благородный поступок». По словам организаторов, министерство культуры РФ также уведомило, что не будет участвовать и в следующей, 60-й выставке, запланированной на 2024 год.

Российский павильон — одно из старейших зданий садов Джардини. Он был построен в 1914 году по проекту Алексея Щусева. В 2021 году павильон капитально отреставрировали по проекту бюро KASA — и впервые за долгое время российский проект отметили особым упоминанием жюри.

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