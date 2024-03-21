Минюст США подал иск против Apple. Компанию обвинили в монополизации рынка смартфонов

Министерство юстиции США подало иск против Apple, обвинив компанию в монополизации рынка смартфонов и подавлении конкуренции.

В иске ведомство утверждает, что компания использовала «свой контроль над iPhone, чтобы незаконно ограничивать конкурентов и возможности потребителей». Минюст обвиняет Apple в том, что она мешает росту количества новых приложений и снижает привлекательность конкурирующих продуктов.

В иске перечислены несколько шагов, которые, по версии Минюста США, были предприняты компанией. В частности, там говорится о блокировке приложений, «которые облегчили бы потребителям переключение между конкурирующими платформами смартфонов», ограничение сторонних цифровых кошельков, «уменьшение функциональности» умных часов, произведенных другими компаниями. Кроме того, Apple, по версии Минюста, ухудшила качество собственного приложения для обмена сообщениями на других устройствах, чтобы покупатели были вынуждены продолжать использовать iPhone.

«Монополии, подобные Apple, угрожают свободным и справедливым рынкам, на которых основана наша экономика. Они душат инновации. Они наносят ущерб производителям и работникам, а также увеличивают издержки для потребителей. Если не противостоять Apple, то он она только продолжит укреплять свою монополию. Компания создает барьеры, которые делают чрезвычайно трудным и дорогостоящим как для пользователей, так и для разработчиков, выход за пределы экосистемы Apple», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд (цитата по CNN).

В Apple отвергли обвинения Минюста США и заявили, что иск угрожает основной деятельности компании.

«Этот иск ставит под угрозу то, кем мы являемся, и принципы, которые отличают продукцию Apple на рынках с жесткой конкуренцией. В случае успеха это помешает нашей способности создавать технологии, которые люди ожидают от Apple, где пересекаются оборудование, программное обеспечение и услуги. Это также создало бы опасный прецедент, предоставив правительству возможность жестко контролировать разработку технологий. Мы считаем, что этот иск неправомерен с точки зрения фактов и закона, и мы будем активно защищаться от него», — заявили в компании.

Bloomberg отмечает, что это третий случай за 14 лет, когда Минюст США подает в суд на Apple из-за предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства. Однако это первый случай, когда компания обвиняется в «незаконном сохранении своего доминирующего положения».

В начале марта Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро из-за того, что компания запретила разработчикам музыкальных приложений рассказывать пользователям о других способах оплаты вне App Store.