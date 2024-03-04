Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 миллиарда евро за запрет разработчикам рассказывать пользователям о других способах оплаты вне App Store

Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро из-за того, что компания запретила разработчикам музыкальных приложений рассказывать пользователям о других способах оплаты вне App Store, сообщает Bloomberg.

Поводом для разбирательства стала жалоба шведского музыкального стримингового сервиса Spotify. Еврокомиссия установила, что Apple нарушила антимонопольные правила Евросоюза и обязала компанию удалить положения, запрещающие разработчикам информировать пользователей о более дешевых сервисах, лежащих за пределами экосистемы Apple.

«Поведение Apple, продолжавшееся почти десять лет, возможно, привело к тому, что многие пользователи iOS стали платить значительно более высокую цену за подписку на потоковую передачу музыки», — говорится в заявлении комиссии.

В Apple в ответ заявили, что Еврокомиссия не смогла обнаружить каких-либо достоверных доказательств причинения вреда потребителям и «игнорирует реалии процветающего, конкурентного и быстрорастущего рынка», а также — что успех Spotify по большей части связан именно с App Store.

«Сегодня Spotify владеет 56% европейского рынка потоковой передачи музыки — что более чем вдвое превышает долю их ближайшего конкурента — и ничего не платит Apple за услуги, которые помогли сделать их одним из самых узнаваемых брендов в мире», — говорится в заявлении Apple.

Разбирательство по антимонопольному делу Apple началось с жалобы Spotify в 2019 году. Шведская компания обвинила Apple, которая владеет эксклюзивным магазином приложений для пользователей устройств на iOS, в навязывании своих условий сторонним разработчикам. За то время, что длилось разбирательство, представители Spotify, как утверждает Apple, встречались с Еврокомиссией более 65 раз.

В сентябре 2021 года суд в Калифорнии в рамках похожего разбирательства против Apple обязал ее разрешить сторонним разработчикам приложений рассказывать пользователям об альтернативных методах оплаты и давать ссылки, что должно было позволить им избежать комиссий, взимаемых в App Store.

В середине февраля 2024 года Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что сумма штрафа для Apple составит 500 миллионов евро. Bloomberg обращает внимание, что Apple получила штраф незадолго до вступления в силу закона о цифровых рынках, который запретит влиятельным компаниям отдавать предпочтение собственным сервисам и ставить их выше сервисов конкурентов.