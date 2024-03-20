В системе «ГАС Выборы» появились окончательные официальные результаты голосования на выборах президента РФ на участках, расположенных за пределами России.

Согласно данным ЦИК, Владимир Путин получил 72,3% голосов. Второе место занял Владислав Даванков, набравший 16,65%. У Николая Харитонова — 2,22%, у Леонида Слуцкого — 1,97%.

Даванков набрал больше голосов, чем Путин, в 15 странах Европы, в Аргентине, Парагвае и Израиле. Самые высокие результаты представитель «Новых людей» получил в Сербии и в Черногории, там его поддержали более двух третей избирателей.

Недействительными за рубежом были признаны 6,8% бюллетеней. Всего за пределами России проголосовали более 383 тысяч человек.

В общей сложности, по данным ЦИК, Путин по итогам голосования набрал 87,28% голосов, Харитонов — 4,31%, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.

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