Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), объявила, что с 30 ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, сообщило 19 марта агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ЦЕРН Арно Марсолье.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал возвращение ученых, работавших в ЦЕРН, «подарком для страны».

«Львиная доля российских специалистов из ЦЕРН — это сотрудники Курчатовского института, это наши сотрудники. По сути, возращение этих людей, нами обученных, у нас воспитанных, наших идеологически и научно, — это подарок для нас», — заявил Ковальчук.

По словам Марсолье, работу связанных с Россией ученых на Большом адронном коллайдере «возьмут на себя другие группы».

Михаил Ковальчук — брат совладельца банка «Россия» и друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук возглавляет с 2005 года. Дважды — в 2008 и в 2013 году — он пытался стать вице-президентом РАН, но его не утвердили в статусе академика на общем собрании, после чего власти провели реформу РАН.

В 2018 году Владимир Путин подписал указ о развитии генетических технологий в России, а в 2019 была утверждена программа стоимостью 127 миллиардов рублей. Ответственным за нее назначили Курчатовский институт во главе с Михаилом Ковальчуком, а неформальным куратором, как писал The Bell, стала предполагаемая старшая дочь Путина .

В 2015 году Ковальчук в своем выступлении перед Советом Федерации заявил, что сейчас возникла возможность вмешаться в процесс эволюции и создать «принципиально новый подвид» Homo sapiens — «служебного человека». В 2022 году Ковальчук рассуждал об опасности «биологического оружия», в 2023 году говорил, что России следует вернуться к проведению ядерных испытаний.

В марте 2022 ЦЕРН заявил о приостановке сотрудничества и лишении России статуса наблюдателя в связи с началом полномасштабного вторжения в Украину. В июне Совет ЦЕРН решил не продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Беларусью после истечения их сроков действия в 2024 году.

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к чему привело решение церн о разрыве связей с россией

Российским ученым окончательно запретили работать на Большом адронном коллайдере. Это решение раскололо научное сообщество Критики санкций предлагают разрешить физикам из РФ сотрудничать с ЦЕРН «под нейтральным флагом», выяснил T-invariant