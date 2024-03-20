Журналист Юрий Дудь опубликовал пост, посвященный памяти спортивного комментатора Василия Уткина, о смерти которого стало известно накануне.

В своем посте Дудь вспоминает историю передачи «Футбольный клуб», выходившей в эфир на телеканале НТВ с 1994 года, и приводит отрывки из опубликованного в 2017 году материала, посвященного ей. Уткин был главным ведущим «Футбольного клуба», а в материале приводятся цитаты его соавтора — комментатора Дмитрия Федорова.

Василий Уткин и Дмитрий Федоров

«Вспоминая его сейчас, почти каждый пишет про то, как он перепридумал профессию спортивных медиа. Это чистая правда, но понятная тем, кто любит футбол. Для тех, кто интересуется им время от времени, мне кажется важным объяснить подробнее. Потому что сделанное Васей — намного больше, чем просто футбол», — пишет Дудь.

Сам он в статье 2017 года отмечал, что «Футбольный клуб» «стал первой программой, где про футбол говорили тем же языком, что и в жизни».

Слушать это было очень легко, а иногда — очень весело. В отчете о рядовом домашнем матче ЦСКА запросто появлялось: «Форвард Бычков в первом тайме двигался медленно — как в томате». Стартовать программа могла с реплики Василия Уткина: «Сегодня вы увидите матчи чемпионата России, от которых зависело распределение мест на пьедестале, в зоне УЕФА и зоне вылета — кстати, это очень разные зоны, каждая требует своего Солженицына».

Соавтор Уткина Дмитрий Федоров писал, что к концу 1994 года они сформулировали для себя, что «„Футбольный клуб“ — это передача не о футболе, это передача о свободе и о свободных людях, которая делается свободными людьми».

По словам Федорова, Уткин хотел «сделать спорт таким же популярным, как выборы и другие явления политической жизни». Он рассказывал, что новость о победе московского клуба «Спартак» над мадридским «Реалом» появилась в эфире, который вела на НТВ Татьяна Миткова. «Вася тогда сказал: „Все, я победил!“», — вспоминал Федоров в статье.

Он также отмечал, что фанатом «Футбольного клуба» был в молодости Леонид Слуцкий, занимавший с 2015 по 2016 годы пост тренера сборной России. Он рассказывает, что когда у Слуцкого по вечерам были тренировки, тот просил свою бабушку записать передачу на видеомагнитофоне. «Слуцкий как раз тот самый зритель, который из регионального центра взглянул на другой мир через нашу программу. И в итоге в этот другой мир пробился», — пишет Федоров.

«Слуцкий — точно не единственный, кто взглянул в другой мир через „Футбольный клуб“. И не единственный, кто в этот мир пробился», — добавляет Юрий Дудь в конце своего поста.

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