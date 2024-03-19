Василий Уткин рассказывал о футболе лучше всех. Посмотрите, как он это делал Всего несколько комментариев, которые нельзя забыть

Спортивный журналист Василий Уткин умер 19 марта на 53-м году жизни. На протяжении 30 лет он был самым харизматичным и узнаваемым футбольным комментатором и экспертом в России. Его стиль уникален — вот только несколько примеров.

ЧМ-2006. Англия — Тринидад и Тобаго. Уткин издевается над англичанами

Пожалуй, самый известный матч комментатора Василия Уткина. Англия с Дэвидом Бэкхемом, Майклом Оуэном, Фрэнком Лэмпардом, Джоном Терри и другими суперзвездами встречалась со скромной сборной Тринидада и Тобаго, в первый раз попавшей на чемпионат мира. Казалось, что разгром был делом решенным — но сборная Англии смогла забить лишь на 83-й минуте. Весь второй тайм Уткин откровенно издевался над английскими игроками.

Очень хороший пас Руни на Эшли Коула, а Эшли Коул делает великолепный, блестящий пас на Крауча. Настолько блестящий — он как бы говорит Краучу: «Расти, Крауч! Ты должен быть еще выше, Крауч. И тогда у тебя все будет получаться».

Василий Уткин,комментарий к матчу с Англией MrNikolas28

«Манчестер Юнайтед» — 1999. Уткин: «Это мыльный пузырь»

В 1990-х годах Уткин создал на телевидении очень популярную программу «Футбольный клуб». В одном из самых известных и памятных выпусков в 1999 году он рассуждал о перспективах «Манчестер Юнайтед» — и пришел к выводу, что этот клуб в ближайшее время ничего не выиграет. Уже через несколько месяцев «МЮ» выиграл все, что только можно: Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу и Кубок Англии, а также Межконтинентальный кубок, а затем на многие годы стал доминирующей силой в мировом футболе.

Владимир Быков

Уткин — это ирония и сарказм. Вот как он рассказывал о кандидатской диссертации Дмитрия Булыкина.

Iglpes

А вот — о том, как прыщ Криштиану Роналду влияет на игру

Роман Романов

Кстати про Роналду. Как и все остальные люди в мире, Уткин сравнивал его с Лионелем Месси. И, конечно же, эти сравнения были абсолютно ни с чем не сравнимыми.

Криштиану, вообще, человек, который по определению вызывает ревность. Как Месси вызывает симпатию, потому что он похож на мальчика, которого хочется погладить по голове, который там в песочнице играет. Младший сын близкого родственника. А Роналду — это совершенно другой тип. Тот самый спортивный эффектный парень, который есть в каждом классе, который знает, что все девчонки — его.

Роман Романов

Мат футболистов во время игры, который слышно в трансляции — частая проблема прямых эфиров (мы все помним легендарный крик Вадима Евсеева после матча с Уэльсом). Вот как элегантно Уткин однажды вышел из такой ситуации.

Си Минор

А вот как он в другой раз невозмутимо отреагировал на ворвавшегося в эфир болельщика.

Русик и Уткин /10-й тур / Спартак-Нальчик — Локомотив / РПЛ p1tomec

Каламбурами, как это часто бывает у комментаторов, Василий Уткин тоже не пренебрегал. Вот как у него это получалось.

Pulsedream81

Однажды Василий Уткин сказал, что не интересуется футболом. Конечно же, это была шутка — и какая!

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