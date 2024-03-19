Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет в московской больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Уткин начинал карьеру в качестве футбольного комментатора на телеканалах НТВ и НТВ-Плюс, был создателем программы «Футбольный клуб», которая существовала до 2013 года, работал на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport. Он снимался в кино — сыграл роль кандидата в губернаторы Самарской области Игоря Цаплина в фильмах «День выборов» и «День выборов 2» «Квартета И». А потом он создал любительский футбольный клуб «Эгриси». Вот что говорят о Василии Уткине его коллеги и друзья — и все те, кто смотрел его программы и слушал его комментарии.

футбольный комментатор

В шоке. Очень внезапно и бесконечно грустно!

спортивный комментатор

Вася, Вася… У нас всегда были сложные отношения. Но в том, что Уткин — великий, уникальный комментатор, у меня никогда не было сомнений. А еще ведь именно Вася после многих лет разрыва буквально за руку привел меня на Плюс. Он многое мне дал и как конкурент, и даже отчасти как соперник. Он жил сложной жизнью, но всегда оставался интересным. Мне очень печально… RIP.

спортивный комментатор

Все знают, какие сложные у нас были отношения. Но я в принципе своей карьерой обязан ему. Да что там карьера… Жизнью… Вася, Вася… RIP…

спортивный блогер

Василий Уткин создал и воспитал всю русскоязычную спортивную журналистику: тысячи современных работников этой сферы росли на его репортажах, пытались заимствовать его хлесткий слог и умение ярко брызнуть интеллектом. Для всех, независимо от личного отношения, он был профессиональным ориентиром для подражания.

Появившись в 90-х годах на экранах ТВ, он навсегда поменял общественное понимание, какими должны быть современные репортажи — содержащими и живой бодрый язык, и остроумного журналиста, и умение рассказывать истории.

После этого наш спорт изменился навсегда — спортивные репортажи прошлой эпохи и нынешней были окончательно разделены стеной, и этой стеной оказался ровно один человек. Василий никогда не хотел этого статуса и не стремился всюду надевать корону отца-основателя Всея Спортивной Руси, но все и так знали, что она его по праву.

Василий Вячеславович не был прост как собеседник, был сложен как начальник и не был счастлив как человек, но нам будет очень его не хватать. Земля пухом легенде, которая украсила своей яркостью нашу юность.

И пусть Василия больше нет, но он оставил в любимом деле огромный след, который будет виден еще долго после него. В каждой индустрии есть глыбы, воспитатели, основатели, легенды и ориентиры, но для спортивной журналистики Уткин был всем этим списком. Он на всех нас повлиял. Так или иначе он профессионально вырастил нас всех.

Если вы читаете эти строки, то вы и есть живое наследие Василия Уткина.

любительский футбольный клуб, президентом которого был Василий Уткин

Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами.

футбольный клуб

Выражаем соболезнования родным и близким Василия Уткина.

Вечная память.

Сегодня не стало Василия Уткина — легендарного футбольного комментатора и журналиста.

Это большая потеря для всего российского футбола. На его эфирах и программах выросло не одно поколение болельщиков.

Мы выражаем свои искренние соболезнования его родным, близким и всем, кому Василий был дорог.

телеведущая

52 года. Умнейший, ранимый, очень тонкий человек. И как часто бывает за шутками и острым умом — нежное и трепетное сердце. RIP.

основательница телеканала «Дождь»

Вася, как же так… Теплый, большой, надежный и очень талантливый. Лети к солнцу!

бывший журналист «Эха Москвы»

До слез. До невозможности. Безумно жалко Васю. Он был очень добрым человеком. Просто стеснялся это показывать. Был большим человеком — во всех смыслах, а не только в том, который видели все.

журналистка

Господи, какая беда, умер Вася Уткин. Ему 6 марта только исполнилось 52. Поздравляла его, мы были знакомы много лет. Всегда читала, что писал Вася. Обожала смотреть футбол с его комментариями.

Совершенно не могу осознать эту новость, банально заучит, но невозможно поверить. Вася был блестящий футбольный комментатор, которого со времен НТВ и «НТВ-Плюс» я именно обожала. Журналист, актер, Вася замечательный человек. Все помню, все счастливые моменты коротких нечастых встреч, горькие, радостные минуты. Вася был блестящий рассказчик и очень эмоциональный и открытый человек. Ранимый, экспрессивный. Живая настоящая эмоция.

Я просто не могу поверить. Личная потеря. Беда и шок.

журналистка

Мой маленький Силуян. Мой большой друг. Мой дорогой напарник. Никто никогда не сравнится с тобой, мой повелитель каламбуров. Я не знаю, как мы будем без твоего таланта, шуток, мудрости… RIP.

журналист

Ушел один из самых светлых людей, которых я знал. Вася Уткин. Честный и порядочный человек, выдающийся журналист, который принес в мир спортивной журналистки легкость, юмор и потрясающий живой язык. Благодаря ему спортом интересовались даже далекие от этого люди. Да и знал его каждый таксист, его задорный голос был в каждом втором навигаторе в больших городах. А еще Вася был давним другом и подписчиком канала «Продолжение следует». Человек с большой буквы, и такая же большая утрата, в это темное время стало еще темнее. Соболезнования семье и близким.

сценарист, режиссер

Позавчера мне Вася Уткин написал, что скучает. А сегодня он умер. Один из лучших людей на планете.

рэпер

Мы говорили с тобой буквально несколько дней назад. Столько планов было, столько всего хотелось обсудить и сделать. Я скучать буду.

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