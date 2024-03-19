Умер Василий Уткин

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным Baza, 19 марта Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Журналиста подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не принесли результата. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин родился в Балашихе 6 марта 1972 года. Учился на филологическом факультете Московского педагогического государственного университета. В середине 1990-х годов он получил известность как спортивный комментатор и автор программы «Футбольный клуб» на НТВ и НТВ-Плюс. Также он работал на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport. В 2004-2005 годах Уткин стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». Был совладельцем портала Sports.ru. В последние годы он вел собственный ютьюб-канал и был владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси». Уткин также известен по сотрудничеству с «Квартетом И» и ролям в фильмах «День выборов» и «День выборов 2».

Одно из последних интервью Василия Уткина — литературному критику Галине Юзефович Юзефович