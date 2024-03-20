«Коммерсант»: в России за год резко выросли цены на «пробив»

Стоимость незаконного получения информации о гражданах, так называемого пробива, в России за год выросла в 2,5 раза, до 44,3 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLB, проанализировавшего предложения более 80 посредников, осуществляющих торговлю информацией в даркнете и телеграме.

По данным авторов исследования, больше всего за год подорожал «мобильный пробив» (детализация звонков и SMS) операторов «большой четверки». К началу 2024 года средняя стоимость покупки данных телеком-компаний выросла более чем в три раза, до 90 тысяч рублей.

Стоимость данных клиентов банков (выписка по пользователю за месяц) в 2023 году выросла на 51%, до 38–40 тысяч рублей.

Дешевле — около двух тысяч рублей за одну выгрузку — стоит получение данных из государственных систем (базы ГИБДД, «Розыск-Магистраль», данные системы «Российский паспорт»). Однако и этот вид «пробива» за год подорожал на 40%.

Рост цен на «пробив» опрошенные изданием участники банковского и телекоммуникационного рынка связывают с высокой степенью защиты данных в своих системах.

При этом масштабные утечки данных, отмечает издание, на стоимость «пробива» особого влияния не оказывают. Как правило, пояснил источник газеты на рынке информационной безопасности, если покупатель обращается за услугами «пробива», «его интересует информация из закрытых источников, а не то, что можно достать быстро и дешево».

В конце 2023 гола группа депутатов Госдумы и сенаторов предложила превратить незаконное использование персональных данных в самостоятельное преступление. Соответствующий законопроект в январе прошел первое чтение. Законодательная инициатива, как отмечалось, помешает работе журналистов-расследователей.

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