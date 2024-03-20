Apple удалила приложение команды Навального «Фотон-2024» по требованию Роскомнадзора

Компания Apple удалила из AppStore приложение «Фотон-2024», разработанное командой Алексея Навального для протестного голосования на выборах президента РФ. Как заявил директор ФБК Иван Жданов, это было сделано по требованию Роскомнадзора.

«По требованию Роскомнадзора в Apple решили удалить приложение с генератором случайных чисел. Они там ничего не понимают. Ничего. И никогда не поймут. Все их слова о борьбе с Путиным и борьбе за демократию — только слова. Расчитывать нам нужно только на себя», — написал Жданов в телеграм-канале.

Идею приложения «Фотон-2024» предложил Алексей Навальный. В публикации, вышедшей уже после его смерти, политик призывал граждан России голосовать на выборах президента РФ с помощью квантовой физики. «В зависимости от вашей картины мира можете считать, что выбор за вас сделал Бог, Природа, Хаос, Космос, случайность или Мать-моржиха», — писал Навальный. «Фотон-2024» случайным образом выбирал кандидата на президентских выборах — любого из трех оппонентов Владимира Путина. Также был доступен четвертый вариант — «сделать бюллетень недействительным».

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