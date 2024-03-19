Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, освобождающие контрактников и мобилизованных от уголовной ответственности

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях два законопроекта, которые освобождают от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с вооруженными силами России.

Один законопроект вводит в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы ряд новых статей, описывающих категории тех, кто может быть освобожден от уголовной ответственности при заключении контракта. Это те, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести и находится под следствием или судом, а также те, кому уже вынесен приговор.

Второй документ дополняет законы о воинской подготовке и мобилизации и определяет порядок действий федеральных органов исполнительной власти.

Мобилизованные и контрактники будут освобождаться от уголовной ответственности либо со дня получения госнаграды за службу, либо со дня увольнения. Дела тех, кто находится под следствием, будут приостанавливаться, а наказание тех, кто уже получил приговор — меняться на условный срок. Кроме того, заключение контракта позволит снять судимость тем, у кого она была. Контроль за поведением освобожденных от уголовной ответственности будет вести командование воинской части.

В законопроекте прописан ряд статей, с которыми нельзя будет заключать контракт. К ним относятся, в частности, статьи об экстремизме, терроризме, призывах к нарушению территориальной целостности, госизмене и сотрудничестве с «нежелательной организацией». Также не смогут заключить контракт совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (как отмечает «Медиазона», это не распространяется на обвиненнных в сексуализированном насилии по отношению к взрослым).

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, пояснил, что законопроект дает возможность заключить контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Законопроект вступит в силу после его одобрения в Совете Федерации и подписания президентом.

Законопроект, освобождающий мобилизованных и призывников от уголовной ответственности, был одобрен Госдумой в первом чтении 12 марта 2024 года. Существовавший до этого аналогичный закон также давал возможность заключить контракт с теми, кто находился под следствием, отбывал наказание или имел судимость, но распространялся только на тех, кто совершил преступления до вступления закона в силу.

При внесении законопроекта Павел Крашенинников, пояснял, что предыдущий закон «носит временный характер», но практика показала, что предложенные нормы могут быть «вынесены в отдельные статьи УК и УПК».

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