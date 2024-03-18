Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным заявление вдовы Алексея Навального Юлии, которая призвала страны Запада не признавать легитимность результата выборов президента в России, сообщает «Интерфакс».

«Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд. Так к этому мы и относимся», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать слова Юлии Навальной.

«Очень много людей, которые совсем уже оторвались от родины. Упомянутая вами Юлия Навальная все больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с родиной, теряют понимание родины и перестают чувствовать пульс своей страны», — добавил Песков.

После убийства Алексея Навального в заполярной колонии его жена Юлия Навальная объявила, что продолжит дело мужа. Она встретилась с политиками из Евросоюза и США и призвала их не признавать итоги президентских выборов в России. Также Навальная заявила об этом в колонке для The Washington Post, назвав Владимира Путина убийцей, гангстером и лидером мафиозной группировки.

Юлия Навальная в основной день выборов президента РФ 17 марта проголосовала в посольстве России в Берлине — она вписала в бюллетень имя Алексея Навального.

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