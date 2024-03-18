Владимир Путин заявил, что призывы оппозиции прийти на избирательные участки в ходе акции «Полдень против Путина» достойны похвалы.

«Как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать, то за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю», — сказал он на пресс-конференции по итогам выборов президента РФ.

Он добавил, что сам тоже выступал с призывами приходить на голосование, он не агитировал за свою кандидатуру. «Если оппозиция считала, что нужно прийти и проголосовать, неважно за кого, но прийти и проголосовать, это уже хорошо, молодцы. Насколько я понимаю, никакого эффекта это и не имело особо на самом деле», — добавил Путин.

Вместе с тем он негативно отозвался о тех, кто портил бюллетени на избирательных участках. «А вот некоторые портили бюллетени — это плохо. Если решили нагадить тем людям, которые пришли и решили выполнить свой гражданский долг, то это плохо, это как минимум недемократично», — сказал Путин.

Он добавил, что порча бюллетеней является уголовно наказуемым преступлением и правоохранительные органы будут реагировать на это в соответствии с законом.

17 марта по призыву оппозиции в российских городах и по всему миру прошла протестная акция «Полдень против Путина», приуроченная в выборам президента РФ. Граждан призывали прийти на избирательные участки к 12:00 воскресенья по местному времени и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить бюллетень.

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