Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом

Россия официально потребовала от Германии признать актом геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с соответствующей нотой.

Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом. Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны.

Российский МИД также отметил, что Германия оставляет без ответа «многолетние требования» распространить гуманитарные , осуществляемые в адрес евреев, на жителей Ленинграда всех национальностей, переживших блокаду.

В октябре 2022 года суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа.

Германия официально характеризует блокаду Ленинграда как «ужасное военное преступление» и подчеркивает, что несет за него историческую ответственность. При этом власти страны считают, что вопрос репараций жителям СССР был закрыт еще в начале 1950-х годов подписанием соответствующих соглашений.

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