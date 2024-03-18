Путин выступил в своем штабе перед «соратниками». Он объяснил им, кто такой ратник: «В Древней Руси это воин. Это ополченец»

Президент России Владимир Путин поздно вечером 17 марта выступил в Гостином дворе в своем избирательном штабе.

В начале своего выступления Путин заявил, что ему приятно быть в этот вечер «вместе с членами своей команды, единомышленниками, соратниками».

«Вот когда мы употребляем это слово — соратник — мы как правило подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели. Единомышленников. Но давайте вдумаемся в значение этого слова, откуда оно взялось — соратник. Кто такой ратник? В Древней Руси — это воин, при чем из числа простых горожан и жителей русских деревень, села. Причем не просто воин, а ополченец. Это люди, которые вставали на защиту своего отечества. Люди, которые думали о родине сегодня и о будущих поколениях. По сути о нас с вами», — сказал Путин.

По мнению Путина, история сейчас повторяется и «мы все — соратники». После этого он поблагодарил граждан России.

«Мы все — одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали», — заявил Путин.

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