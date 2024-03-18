Президент России Владимир Путин не говорил о том, что перед смертью политика Алексея Навального велись переговоры о его обмене. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Путин вчера не подтверждал о том, что проведены переговоры. <…> Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры.

Песков также отметил, что Путин не стал называть «ни этого [выдвинувшего идею] человека ни других модальностей той идеи, которая была выдвинута» — поэтому он сам от имени Кремля не будет давать дополнительных комментариев.

Путин вечером 17 марта заявил, что за несколько дней до смерти Навального «некоторые люди» сказали ему, что «есть идея» обменять политика на «некоторых людей», которые находятся в заключении на Западе. Как заверил Путин, он сразу же согласился, но «к сожалению, случилось то, что случилось». Многие СМИ обратили внимание, что он впервые публично произнес фамилию Навального.

Meduza