В Армении и Казахстане очереди к участкам для голосования на выборах президента РФ растянулись на сотни метров

Во многих зарубежных странах днем 17 марта выстроились очереди к российским посольствам и консульствам, где открыты избирательные участки на выборах президента РФ.

В частности, очереди, растянувшиеся на сотни метров, замечены в Астане и Алматы (Казахстан), Ташкенте (Узбекистан), Бишкеке (Кыргызстан), Ереване (Армения).

Российская оппозиция объявила 17 марта акцию «Полдень против Путина», призвав избирателей прийти на участки для голосования ровно в полдень по местному времени.

Акция проходит также в дальней зарубежье: в Шанхае (Китай), Бангкоке и Пхукете (Таиланд), Дананге и Хошимине (Вьетнам), Куала-Лумпуре (Малайзия), Сеуле (Южная Корея), Веллингтоне (Новая Зеландия), Сиднее (Австралия) и других городах.

Как проходит акция — в нашем онлайне

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»

Как проходит акция — в нашем онлайне

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»