«Собчак заходит в электронную дверь». Участники «голой вечеринки» отчитались о голосовании на президентских выборах

Основные участники «почти голой вечеринки», прошедшей в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор», публично отчитались о своем участии в выборах президента РФ.

Филипп Киркоров пришел на участок в Москве вместе с отцом еще в первый день голосования, 15 марта. Он сказал, что «сегодня очень волнительный и ответственный день — мы очень и очень стараемся».

Тогда же проголосовал Дима Билан — он опубликовал в инстаграме видео о своем походе на избирательный участок. «Я выполнил свой гражданский долг!» — отметил певец.

16 марта об участии в выборах отчиталась Настя Ивлеева, опубликовав фото с избирательного участка с подписью «та самая дверь 🇷🇺✅🫡🌷». Ранее она писала, что впервые послушала послание президента и пойдет голосовать за «инициативы и проекты, которые были озвучены». Также в субботу видео с выборов выложила в сторис певица Глюкоза.

Ксения Собчак в воскресенье опубликовала скриншот сайта электронного голосования, объявив, что проголосовала на выборах дистанционно. «Собчак: заходит в электронную дверь», — написала она, обратившись к Лолите Милявской со словами: «Лолита, ты следующая))».

Милявская в ответ написала: «Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю, проголосовала еще 15, но скрин сделать не додумалась☝️»

«Почти голая вечеринка» вызвала волну негодования в «патриотическом» сообществе. Z-активисты массово писали доносы на участников мероприятия, а знаменитостям пришлось записывать публичные извинения. Филипп Киркоров, в частности, заявил, что «зашел не в ту дверь», а потом спел об этом на НТВ.