В первый день голосования на выборах президента РФ на более чем 400 избирательных участках на Дальнем Востоке проголосовали 100% избирателей, пишет «Верстка» со ссылкой на данные избиркомов Приморья, Камчатки, Чукотки, Сахалина и Магаданской области.

Суммарное число избирателей, проголосовавших на этих участках, составляет около 17 тысяч человек. Как уточняет издание, участки, о которых идет речь, расположены в основном на рыболовецких судах, находящихся сейчас в море, либо в отдаленных населенных пунктах.

По данным избирательной комиссии Камчатского края, в первый день голосования к 20:00 по местному времени (11:00 мск) 100% явка была достигнута на всех 124 кораблях, на которых были открыты избирательные участки. Всего на них проголосовали более 6,8 тысячи человек. Помимо этого, 100% явку показали 12 участков на кораблях в Магаданской области.

Самое большое количество «корабельных» участков — более 150 — приписаны к Владивостоку и Находке в Приморском крае. Общее число избирателей там — около девяти тысяч человек, и, по данным избиркома, они почти все уже проголосовали. Кроме того, 15 марта завершилось голосование на 89 кораблях в Сахалине.

В России 15 марта началось голосование на выбора президента РФ. По данным ЦИК, явка к 18:00 мск превысила 25%. Как уточняют «Важные истории», в этот процент входят избиратели, проголосовавшие досрочно, в том числе жители аннексированных регионов Украины. Движение «Голос» сообщало, что на избирательных участках фиксировали «огромную явку» среди зависимых от власти категорий граждан, например, бюджетников. Также в работе дистанционного электронного голосования были зафиксированы перебои, связанные, по мнению властей, с «беспрецедентным количеством желающих» проголосовать.

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