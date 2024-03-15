Электронное голосование на выборах президента в Москве работает в режиме очереди «из-за беспрецедентного количества желающих», сообщило РИА Новости через несколько минут после открытия избирательных участков, заработавших в 07:00 по московскому времени.

К 08:30 по московскому времени на выборах президента в Москве через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали более 500 тысяч человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по наблюдению за голосованием.

По данным ЦИК, явка избирателей на выборах президента в целом по стране на 10:20 мск составила 2,89%.

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук отметил, что «официальная явка зашкаливает, особенно в ДЭГ (на Камчатке, например, в ДЭГ уже более 70%)».

Порталы ДЭГ не справляются с нагрузкой. Операторы системы пишут о большом «интересе», но мы его природу хорошо понимаем — голосуют с утра на рабочих местах под пристальным оком начальников.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в 42 российских регионах, к которым ЦИК относит и аннексированные территории Украины, досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона человек, сообщает «Интерфакс». Досрочное голосование проводилось с 26 февраля по 14 марта.

За выборами президента, по словам Памфиловой, наблюдают более 333 тысяч человек. Сопредседатель движения «Голос», в свою очередь, сообщил, что наблюдателей на участках почти нет — «только от Путина и Общественных палат».

В целом, заявила Памфилова, комментируя начало первого из трех дней выборов президента РФ , что «все идет нормально».

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