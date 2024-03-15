В Петербурге на входе на избирательный участок бросили коктейль Молотова

В Московском районе Санкт-Петербурга 21-летняя девушка бросила бутылку с зажигательной смесью на крыльцо школы № 358, где во время выборов организованы два избирательных участка.

Как пишет «Фонтанка», предположительно, коктейль Молотова был брошен в плакат о выборах президента. Девушку задержала полиция. По предварительным данным, совершить такой поступок за определенную плату ей посоветовали в украинском телеграм-канале, сообщает издание.

15 марта в России началось основное голосование на выборах президента РФ. Всего голосовать предполагается три дня.

Из разных частей РФ поступили сообщения, что приходящие на избирательные участки выливают зеленку или чернила в урны с бюллетенями. В Москве пожилая женщина попыталась поджечь кабинку для голосования и снимала происходящее на видео, чтобы, как предполагает Baza, отчитаться перед мошенниками, вынудившими ее совершить такой поступок.

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