РБК: Минцифры потребовало от российских операторов временно ограничить продажу сим-карт

Министерство цифрового развития направило крупнейшим российским операторам требование ограничить с 12 по 20 марта массовую продажу сим-карт физическим лицам и бизнес-клиентам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источникам на телеком-рынке.

По информации издания, МТС, «Мегафон», «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и «ВымпелКом» («Билайн») разослали своим партнерам письма, где описали меры, которые необходимо предпринять.

В частности, в письме Tele2 говорится, что необходимо ограничить продажу сим-карт иностранцам и людям без гражданства через приложение AppSeller, которое позволяет регистрировать новые сим-карты с мобильного устройства без заполнения бумажного договора. Абонентам, уже подключившим сим-карту по иностранному паспорту, оператор рекомендует обратиться в салон связи.

В письме «Билайна» отмечается, что регистрация сим-карт возможна только при физическом присутствии клиента. Все купленные, но не зарегистрированные сим-карты будут заблокированы через сутки после активации.

Блокировка также ожидает сим-карты, которые не пройдут верификацию паспортных данных с помощью государственных информсистем.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что МТС и «Мегафон» ограничили продажу более десяти сим-карт в одни руки. Официально операторы отказались от комментариев.

По мнению аналитика профильного телеграм-канала abloud62 Алексея Бойко, ограничения могли быть введены в связи с выборами президента России. Похожее мнение высказал член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антон Салов, который считает, что причиной могла стать борьба с потенциальными провокациями вроде звонков о минировании.

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