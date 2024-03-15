Microsoft и Amazon закроют доступ к своим облачным продуктам для компаний из России

Американские компании Microsoft и Amazon с 20 марта 2024 года закроют доступ к своим облачным продуктам для российских компаний. Об этом сообщили в российской компании Softline, которая получила соответствующие уведомления. Источник РБК на IT-рынке подтвердил РБК получение такого письма от Microsoft своим заказчиком.

В Softline заявили, что такое решение компании объясняют 12-м пакетом санкций Евросоюза от 19 декабря 2023 года, согласно которому «вводятся ограничения на поставку в Россию различных видов программного обеспечения».

«Согласно информации, полученной нами от правообладателей, 20 марта 2024 года Microsoft и Amazon приостановят доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты. Это означает, что с этой даты вы не сможете воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащихся в них», — говорится в сообщении.

Вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская опубликовала письмо от Microsoft.

«Как вы, возможно, знаете, Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают компании Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России», — говорится в опубликованном письме.

Собеседник РБК на IT-рынке рассказал, что большое количество компаний в коммерческом секторе продолжали пользоваться продуктами Microsoft. «Один из знакомых заказчиков упоминал, что еще неделю назад встречался с представителями Microsoft, и те давали гарантии, что ничего не отключат. Схемы покупки были разными, но раскрывать их в публичной плоскости нельзя», — сказал он.

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