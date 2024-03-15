ФСБ отчиталась о задержании в Москве подозреваемого «в запуске беспилотников в качестве ложных целей для ПВО»
В ФСБ сообщили о задержании в Москве подозреваемого, который, по версии спецслужбы, собирал и запускал беспилотники для противодействия российской ПВО и создания ложных целей около объектов Минобороны России.
ФСБ утверждает, что задержанный сам связался с представителями украинских спецслужб и «одной из националистических военизированных террористических организаций», от которых получал задания.
Сначала, заявили в ФСБ, ему поручили вести пропаганду, направленную на «дискредитацию» войны в Украине. Отчитываться он должен был видео и фотографиями. Затем подозреваемый получил задание запускать беспилотники «в непосредственной близости от объектов Минобороны России».
Задержанный, как утверждают в ФСБ, в ходе следственных действий дал признательные показания и показал место, где хранились компоненты, которые он использовал «для изготовления орудия преступления».
Против задержанного возбуждено дело о госизмене. Его имя и другие подробности в ФСБ не сообщили. По статье о госизмене (275 УК) ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.
С начала полномасштабной войны ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в работе на спецслужбы Украины, которым вменяют статью о госизмене. Имена задержанных практически никогда не называются, рассмотрение дел о госизмене проходит в закрытом режиме, зачастую укладывается в несколько заседаний, после которых подсудимые получают многолетние сроки. До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину наказание за госизмену составляло от 12 до 20 лет. В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон, вводящий пожизненный срок по этой статье.