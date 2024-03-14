В эфире российских федеральных телеканалов поздно вечером 13 марта показали обращение Владимира Путина в связи с президентскими выборами.

Путин, баллотирующийся на пятый срок, призвал россиян «прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России» (цитата по «Интерфаксу»).

У граждан РФ, заявил он, собственный взгляд на то, как и какую страну им строить, какие планы претворять в жизнь. «Сегодня критически важно не свернуть с этого пути. Добиться намеченного. Достичь поставленных масштабных целей», — сказал он.

Участие в выборах Путин назвал проявлением патриотических чувств и привел в пример «жителей Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией и в эти дни также сделают свой выбор».

«Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

«Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России», — сказал он, подчеркнув, что «выборы — это шаг в будущее».

Путин, по подсчетам ТАСС, восемь раз обращался к гражданам в связи с федеральными выборами: в 2000, 2004, 2012, 2016, 2018 (дважды — перед президентскими выборами и после подведения их итогов), 2021 годах, а также в связи с «общенародным голосованием» по РФ (в 2020 году).

Как писала «Медуза», в Кремле собираются показать крайне высокую явку на выборах президента — 70-80%.

Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта 2024 года.

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