«Ведомости»: кандидаты в президенты посетили меньше половины регионов в ходе своих предвыборных турне

Трое кандидатов в президенты от парламентских партий, заявившие о выдвижении, посетили в ходе своих предвыборных турне меньше половины регионов России, подсчитали «Ведомости».

Чаще остальных, как пишет издание, регионы посещал Владислав Даванков («Новые люди»), совершивший 23 поездки. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в президенты 5 января. После этого он посетил Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Томск, Барнаул, Челябинск, Самару, Ярославль и еще несколько городов.

На втором месте — Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 17 регионами. Он в ходе предвыборного турне посетил Чукотку, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сочи, Нижний Новгород, Барнаул и еще несколько городов.

Третье место занял Николай Харитонов (КПРФ), посетивший в ходе турне девять регионов, в числе которых были Свердловская, Красноярская, Волгоградская, Ярославская и Калужская области.

Предвыборная агитация по закону должна завершиться в полночь перед первым днем голосования, то есть 15 марта.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На них, кроме Владимира Путина, зарегистрированы еще три кандидата, все — от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Политика Бориса Надеждина, собиравшего подписи за свое выдвижение, ЦИК в качестве кандидата не зарегистрировал.

Перед президентскими выборами 2018 года Алексей Навальный, заявивший о своем выдвижении кандидатом, провел кампанию, в рамках которой в течение года посетил несколько десятков городов практически во всех регионах России и открыл более 80 штабов по всей стране. ЦИК не допустил Навального на выборы, аргументировав это его судимостью по делу «Кировлеса». В апреле 2021 года после объявления штабов Навального «экстремистскими», они закрылись.

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