СМИ заметили, что в России у части пользователей перестал открываться Google Play. Команда Навального связала это с появлением приложения «Фотон-2024»

Магазин приложений Google Play перестал открываться у пользователей в России, следует из данных сервиса Globalсheck. Внимание на это обратили российские СМИ.

При этом у других пользователей магазин приложений работает, так, например, юрист Алексей Прянишников пишет, что «в Сибири Google Play доступен».

Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев отметил, что сервисы измерений могут ошибаться. Он провел опрос, согласно которому Google Play доступен у 48% респондентов, недоступен у 6% (всего в опросе на момент публикации заметки приняли участие чуть меньше двух тысяч пользователей).

Команда Алексея Навального связала проблемы с доступом к магазину приложений Google с тем, что там есть приложение «Фотон-2024», которое соратники убитого политика представили 14 марта. «Власти готовы лишить возможности всех пользователей Андроида скачивать любые приложения, чтобы не дать скачать „Фотон-2024“, который помогает выбрать кандидата на выборах», — заявила команда Навального. Команда Навального призвала пользователей Android скачивать приложение по прямой ссылке на Github, а также использовать телеграм-бот «Умного голосования» — @smartvotebot.

Обновление. Читатели «Медузы» обратили внимание, что сайт Google Play заблокирован в России как минимум с марта 2022 года, при этом само приложение доступно.

Приложение «Фотон-2024» (iOS, Android) случайным образом выберет кандидата на президентских выборах — любого из трех оппонентов Владимира Путина. Также доступен вариант «сделать бюллетень недействительным». Автором приложения в Google Play назван Алексей Навальный (тогда как в iOS — его команда)

Алексей Навальный в публикации, вышедшей уже после его смерти, призвал граждан России голосовать на выборах президента России с помощью квантовой физики. «В зависимости от вашей картины мира можете считать, что выбор за вас сделал Бог, Природа, Хаос, Космос, случайность или Мать-моржиха», — писал Навальный в записи, опубликованной 14 марта.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В основной день голосования, 17 марта, команда Навального призывает провести акцию «Полдень против Путина» — прийти на избирательные участки в 12:00.

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