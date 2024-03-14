В Москве посадили двух активистов, которых следствие связало с «подпольными штабами» Навального

Хорошевский районный суд Москвы приговорил студентку Высшей школы экономики Алину Олехнович и выпускника вуза Ивана Трофимова к трем с половиной годам колонии по делу об организации «экстремистского сообщества» (часть 2 статьи 282.1 УК), сообщили «Медиазоне» в суде.

Дело, как следует из карточки на сайте суда, было зарегистрировано 9 января 2024 года. Его рассмотрение уложилось в одно заседание.

О задержании Трофимова и Олехнович сообщил в июле 2023 года пропагандист Владимир Соловьев, назвавший их активистами «подпольных штабов» Навального. Обоих после задержания отправили под домашний арест, но в августе перевели в СИЗО.

О том, что Трофимов и Олехнович, по версии следствия, связаны с сетью «подпольных штабов» Навального, которая «занимается подрывной деятельностью на территории РФ», также сообщил «Коммерсант» после заседания по продлению ареста активистам в сентябре.

«Мемориал» признал Трофимова и Олехнович политзаключенными. По делу о «подпольных штабах» Навального, как сообщает правозащитный центр, были задержаны еще три человека, которые тоже признаны политзаключенными — Алексей Маляревский, Артемий Перевозчиков и Сергей Стрекнев.

В апреле 2021 года Генпрокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального, открытые политиком в ходе его предвыборной президентской кампании, «экстремистскими организациями». После этого штабы в регионах объявили о закрытии. В июне Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Большинство соратников Навального и координаторов региональных штабов уехали из России. В октябре 2022 года команда Навального объявила о возобновлении работы штабов. Волонтерам предлагают зарегистрироваться на специально созданной платформе, где размещаются различные задачи — от расклейки листовок до «более сложных, для которых нужны профессиональные навыки». Команда Навального пообещала волонтерам «подпольных штабов» безопасность и анонимность.

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