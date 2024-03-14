В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Один человек погиб, двое пострадали

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, который перевозил рабочих одного из рудников, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. По данным агентства, два человека погибли, судьба остальных неизвестна

В Росавиации заявили, что при аварии один человек погиб, двое пострадали. Всего на борту находились 20 человек, в том числе три члена экипажа, уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура.

На месте крушения проводится поисково-спасательная операция. На место аварии выехала в спасательная группа и врачи, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По данным прокуратуры, Ми-8Т перевозчика «Дальнереченск Авиа», следовал по маршруту «посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан». Аварийная посадка произошла в 75 километрах от поселка Эвенск.

По предварительным данным, причина произошедшего — неисправность двигателя. Управление Следственного комитета на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения (часть 2 статьи 263 УК). Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.