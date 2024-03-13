Участники команды КВН из Башкортостана извинились за шутки про протесты и главу республики. Перед этим их дисквалифицировали за «неоднократные нарушения»

Участники школьной команды КВН «Барыбер» из Абзелиловского района Башкортостана извинились за шутки про главу республики Радия Хабирова и протесты в Баймаке, сообщает местное издание «Аспекты».

10 мая на сцене уфимского конгресс-холла «Торатау» школьники показали номер на башкирском языке, в котором пошутили про шоколад , на обертке которого изображен глава региона.

«Представляем вам шоколад „Атай“, . Годен до 2024 года. Состав: 50 процентов какао, ноль процентов башкирского языка, сам он сладкий. Русская пословица „лучше горькая правда, чем сладкая ложь“ к этому шоколаду не подходит», — сказал один из участников команды.

После этого другой участник номера, сделав вид, что надкусывает плитку шоколада, спросил: «Он что, с коньяком?». «Да, но есть и со вкусом », — ответил другой (перевод телегам-канала «Куштау Байрам»).

Как пишут «Аспекты», на следующий день после выступления в группе Башкирской открытой лиги КВН во «ВКонтакте» появилась информация, что команду «Барыбер» дисквалифицировали «в связи с грубым нарушением регламента и несоблюдением общепринятых моральных и этических норм».

Заместитель председателя лиги Ильгам Ишкинин заявил «Аспектам», что дисквалификация команды связана с «неоднократными нарушениями правил». «Им редакторы не раз резали шутки, говорили: „это не смешно будет или вот это не вытаскивайте“. В силу того, что ребята — молодые, ученики, редактура порой объясняла им элементарные вещи. С этой шуткой [про шоколад] дисквалификация напрямую не связана», — добавил Ишкинин.

12 марта депутат башкирского парламента и директор гимназии, в которой учатся участники команды, Ильнур Салихов опубликовал видео с извинениями школьников. Он также уточнил, что с подростками была «проведена воспитательная беседа», после которой «они осознали, что вышли за рамки этических норм». На видео участники команды говорят, что не хотели «переходить на личности», «нести негатив» и «кого-то обижать» своими шутками.

Вскоре после этого председатель правления Башкирской открытой лиги КВН Карим Уралов сообщил, что дисквалификация с команды снимается. «Поговорив с ребятами, мы увидели, что они раскаиваются и приносят свои извинения. Поэтому в виде исключения наказание в виде дисквалификации для них будет условным. То есть мы допустим их на наши мероприятия в будущем», — цитируют «Аспекты» слова Уралова.

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