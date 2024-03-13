Суд досрочно освободил вора в законе Шакро Молодого

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае принял решение освободить условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), ранее осужденного за вымогательство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство Калашова З. К. об условно-досрочном освобождении. Заседание суда по этому ходатайству состоялось сегодня в закрытом режиме», — сказал представитель суда.

Как пишет телеграм-канал «112», первым сообщивший о решении суда, 70-летний Захарий Калашов просил о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Шакро Молодого в марте 2018 года приговорили к почти десяти годам колонии, признав виновным в двух эпизодах вымогательства: восьми миллионов рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 миллионов рублей у гендиректора ООО «Норднефтегаз» Льва Гарамова. Криминального авторитета задержали летом 2016 года.

Шакро Молодой (настоящее имя — Захарий Калашов) — один из самых известных криминальных авторитетов. Как пишет «Новая газета Европа», он стал вором в законе в 1971 году в возрасте 21 года. После убийства криминального авторитета Деда Хасана (Аслан Усоян) в 2013 году Шакро Молодого стали называть «вором в законе № 1 в России».

С делом Шакро Молодого связывают уголовное преследование высокопоставленных следователей в Москве, которых обвиняли в получении взятки за освобождение одного из помощников Шакро Молодого Андрея Кочуйкова. Кочуйков участвовал в перестрелке, произошедшей у кафе Elements в Москве в декабре 2015 года.

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