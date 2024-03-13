Москалькова заявила, что обратится к Верховному комиссару ООН из-за планов Латвии ограничить доступ россиян на избирательный участок в посольстве

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с намерением Латвии ограничить доступ россиян в посольство РФ для голосования на президентских выборах.

Она назвала планируемые ограничения «беспрецедентным грубейшим нарушением прав человека и посягательством на конституционные права граждан России».

В своем посте Москалькова приводит новость агентства ТАСС, в которой сообщается со ссылкой на главу погранслужбы Гунтиса Пуятса, что госпогранохрана Латвии усилит проверку въезжающих на территорию республики в дни проведения президентских выборов в России. Об ограничениях доступа россиян в посольство в сообщении Пуятса, которое цитирует портал гостелерадио LSM.lv, не говорится.

28 февраля министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что действия россиян, которые придут голосовать на участок в посольстве, можно расценить как поддержку войны из-за того, что выборы проводятся в том числе на оккупированных территориях Украины. Позже она уточнила, что Латвия «не может влиять» на то, что граждане России делают в посольстве, но если правоохранительные органы «обнаружат общественную поддержку войны, они будут действовать соответствующим образом».

11 марта глава госполиции Латвии Армандс Рукс заявил, что во время выборов президента РФ полиция и пограничники будут проводить «скрининг» людей, которые придут на избирательный участок в российское посольство в Риге. По его словам, «доступ к посольству будет «соответствующим образом контролироваться», а людей, которые придут голосовать, проверят на предмет наличия у них права на пребывание в стране.

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