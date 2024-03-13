Катерину Гордееву обвинили в неисполнении обязанностей «иноагента» из-за отсутствия плашки о таком статусе

На журналистку Катерину Гордееву составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента», сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Карточка дела есть на сайте Таганского районного суда Москвы.

Гордеевой вменяют публикацию сообщений в соцсетях без обязательной для «иноагентов» . Соответствующая статья КоАП (часть 4 статьи 19.34) предусматривает за это нарушение штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Гордееву объявили «иностранным агентом» 2 сентября 2022 года.

После принятия закона, запрещающего российским компаниям рекламироваться у «иноагентов», журналистка объявила о приостановке работы своего проекта «Скажи Гордеевой». Позже она открыла сбор средств и сказала, что проект продолжит работу.

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