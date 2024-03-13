Австрия объявила о высылке двух российских дипломатов

Австрия объявила двух дипломатов российского посольства персонами нон-грата из-за за действий, «несовместимых с их дипломатическим статусом», и предписала им покинуть страну до 19 марта, говорится в сообщении австрийского МИД.

Подробностей в министерстве не привели. Число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 11 человек. Некоторые предыдущие высылки, как пишет Reuters со ссылкой на чиновников, были связаны с подозрениями в шпионаже, однако и в этих случаях детали неизвестны.

В посольстве России в Австрии заявили, что «возмущены» решением МИД Австрии и назвали его политически мотивированным. «Как и в случае с предыдущими высылками, на этот раз нам не представили никаких доказательств, а тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении.

Ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в посольстве РФ возложили «исключительно» на Вену, добавив, что Москва «отреагирует решительно».

В апреле 2022 года Австрия выслала из страны троих сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге. МИД России ответил высылкой четырех австрийских дипломатов. 2 февраля 2023 года Австрия также выслала еще четырех дипломатов: двух сотрудников посольства и двух работников представительства при учреждении ООН.

Тем не менее Вена, как писало летом 2023 года издание Financial Times со ссылкой на источники, стала центром работающих в Европе российских сотрудников разведки, поскольку дипломатические связи между Австрией и Россией практически не сократились и в стране оставались более 180 аккредитованных российских дипломатов.

Издание Politico в июне 2023 года писало, что Австрия, несмотря на публичное осуждение полномасштабной войны в Украине, сохранила прочные деловые связи с Россией, особенно в сфере энергетики и финансов.

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