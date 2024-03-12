Награждение фильма «20 дней в Мариуполе» вырезали из международной телеверсии «Оскара». В Disney объяснили это «ограничениями по времени»

В сокращенную международную телеверсию церемонии «Оскар» не включили награждение документального фильма «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова из-за «ограничений по времени», заявили в Disney Entertainment в ответ на запрос «Украинской службы Голоса Америки».

О том, что в международную телеверсию вручения премий «Оскар» не включили награждение в номинации «Лучший документальный фильм», 11 марта сообщил телеканал «Суспільне Культура», который транслирует церемонию в Украине. Редакция канала выразила свое возмущение организаторам 96-й церемонии вручения премий компании Disney, получив материалы для трансляции.

«Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии „Оскар“. Напомним, что в прошлом году для этой же номинации, в которой победу одержала документальная лента о Навальном, нашлось место в сокращенной версии, как и для политической речи его жены Юлии Навальной, принимавшей эту, казалось бы, аполитичную награду», — заявил исполнительный продюсер телеканала «Суспільне Культура» Лукьян Галкин.

Представители Disney Entertainment объяснили, что отдельные номинации и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений. В компании заявили, что выбор номинаций для сокращенной версии определили во время планирования церемонии. «Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе „20 дней в Мариуполе“, в сокращенную версию включен», — сказали в Disney.

При этом в компании отметили, что предоставили «Суспільне Культура» лицензию на вещание в Украине как полной версии церемонии, так и сокращенной.

«20 дней в Мариуполе» — документальная хроника жизни Мариуполя во время первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали осажденный российскими войсками город. Фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Это первая награда, которой Американская киноакадемия удостоила Украину.

Итоги 96-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии

Первый «Оскар» Украины и триумф «Оппенгеймера» Антон Долин — о том, как прошло вручение кинопремии (без сюрпризов, но эффектно, как хороший голливудский фильм)

Итоги 96-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии

Первый «Оскар» Украины и триумф «Оппенгеймера» Антон Долин — о том, как прошло вручение кинопремии (без сюрпризов, но эффектно, как хороший голливудский фильм)