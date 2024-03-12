Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Невельское в Донецкой области
Источник: РИА Новости
Российские военные установили контроль над поселком Невельское в Донецкой области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
Украинские военные потерю Невельского пока не подтверждали.
Село Невельское находится примерно в пяти километрах к западу от Донецка. В населенном пункте был расположен опорный пункт ВСУ, россияне пытались захватить его с 2023 года.
Взятие Невельского открывает российской армии возможность для наступления с севера на город Красногоровка, в котором до начала войны жили 15 тысяч человек.