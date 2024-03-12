Госдума потребовала от Бундестага провести расследование из-за утечки разговора, в котором немецкие генералы обсуждали поставку ракет Украине

Госдума приняла обращение к парламенту Германии (Бундестагу) в связи с утечкой разговора, в котором немецкие генералы обсуждали поставку ракет Taurus Украине и их потенциальное использование украинцами для ударов по различным целям, в том числе по Крымскому мосту. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

В своем обращении Дума призвала Бундестаг «провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима».

По мнению Володина, из опубликованной аудиозаписи следует, что «руководство Германии фактически втягивает свою страну в третью мировую войну», а депутаты, представляющие интересы граждан Германии, должны «сделать все, чтобы предотвратить трагедию».

Володин предупредил, что действия немецкого военного руководства «будут иметь самые тяжелые последствия для самих немцев» и напомнил, что у России есть оружие, которое «способно поражать любые цели на их территории».

Аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров 1 марта опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Они обсуждают возможную поставку Украине ракет Taurus, а также цели, которые украинцы могли бы атаковать с их помощью, в том числе «мост на востоке» (вероятно, речь именно о Крымском мосте).

Власти Германии заявили, что утечка произошла из-за того, что один из офицеров пользовался незащищенным каналом связи, находясь в момент разговора в Сингапуре. При этом в Минобороны страны заявили, что не собираются отправлять кого-либо в отставку из-за этой утечки.

Решение о передаче Украине ракет Taurus пока еще не принято. Против этого публично выступает канцлер Олаф Шольц.

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