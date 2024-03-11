Выплату в пять миллионов рублей за гибель в Украине распространили на гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств
Единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей в случае гибели на войне в Украине распространили на гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств. Соответствующий указ 11 марта подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС.
Также указ предусматривает выплату в три миллиона рублей в случае ранения.
Указ о единовременной выплате в пять миллионов рублей семьям погибших на войне в Украине военнослужащих Путин подписал в марте 2022 года.