Правительство РФ обсуждает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей в год, и с 15% до 20% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на слова двух источников, знакомых с ходом разработки налоговой реформы.

По информации издания, в обоих случаях повышенную ставку НДФЛ предлагается взимать с суммы сверх порогов в один и пять миллионов рублей соответственно. То есть при годовом доходе в размере семи миллионов рублей с первого миллиона на налоги уйдет 13%, со следующих четырех — 15%, а с оставшихся двух — 20%. Сейчас при таком доходе ставка налога составляет 13% с первых пяти миллионов и 15% со следующих двух.

Кроме того, одновременно с этим правительство обсуждает предложение увеличить налог на прибыль с текущих 20% до 25%.

Один из источников «Важных историй» сказал, что такой расклад «наиболее вероятен», но есть варианты «и лучше, и хуже». Второй источник отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин, вероятно, внесет «свои корректировки».

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля предложил модернизировать налоговую систему, увеличив налоги для людей с высокими доходами. Путин не высказывал конкретных предложений. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что «законодательные инициативы по более справедливому налогообложению уже есть, будем их прорабатывать».

Как сообщили «Ведомости» 5 марта, в правительстве с конца 2023 года работают над налоговой реформой. Так, обсуждается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога, но готового решения, по словам источников издания, нет. Налог на прибыль планируют повысить, но насколько, источники «Ведомостей» не назвали. По их словам, снижения начальных ставок не планируется.

The Bell указывает, что «Справедливая Россия» ранее подготовила законопроект, согласно которому ставка НДФЛ составит от 13% до 25% (15% при доходе от пяти до 24 миллионов рублей в год, 25% — от 500 миллионов рублей в год).

Доход свыше одного миллиона рублей в год, или более 83 тысяч рублей в месяц, имеет около 14% населения России, или примерно 20 миллионов человек, пишут «Важные истории», ссылаясь на расчеты анонимного эксперта, основанные на данных Росстата за 2023 год.

Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России в 1990-е годы: минимальная ставка тогда составляла 12%, максимальная — 35%. Затем в течение 20 лет в стране держалась плоская шкала НДФЛ с единой ставкой 13%, но в 2021 году по инициативе Владимира Путина в НДФЛ снова появился элемент прогрессии — для россиян с доходами более пяти миллионов рублей в год ставку повысили с 13% до 15%.